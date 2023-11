Buongiorno e Buon Mercoledì: tante immagini e frasi simpatiche da inviare su WhatsApp

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Mercoledì! Per iniziare questa nuova giornata con positività, proponiamo (in alto nella gallery) tante immagini da condividere per augurare un “Buongiorno” e un “Buon Mercoledì“. Di seguito tante frasi simpatiche e curiosità.

Buongiorno e Buon Mercoledì! Le frasi da condividere

Ecco alcune frasi per augurare “Buongiorno e Buon Mercoledì“:

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Ti auguro di avere una giornata così bella che ti sembrerà di stare in vacanza”

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Ti auguro di trovare un biglietto vincente della lotteria”

“Buongiorno! Ti auguro un Mercoledì pieno di cose belle”

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Che sia una giornata ricca di soddisfazioni”

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Spero che tu possa trascorrere una giornata serena e produttiva”

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Ti auguro di realizzare tutti i tuoi progetti”

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Ti mando un abbraccio virtuale”

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Ti auguro una giornata ricca di successi”

“Buongiorno e Buon Mercoledì! Spero che tu possa trascorrere una giornata serena insieme alla tua famiglia”

Curiosità

Ecco alcune curiosità sul Mercoledì:

Il nome deriva dalla parola latina “mercurdies“, che significa “giorno di Mercurio”. Mercurio era il dio romano del commercio, dei viaggi e dei ladri;

In molte culture, è considerato un giorno fortunato. Ad esempio, in Giappone è il giorno dei matrimoni;

è il giorno dei matrimoni; In alcune tradizioni popolari, è considerato un giorno propizio per la magia e le superstizioni. Ad esempio, si dice che sia un buon giorno per iniziare un nuovo progetto o per fare un incantesimo;

In inglese, il mercoledì è chiamato “Wednesday“. Il nome deriva dalla parola “Woden”, che era il nome del dio norreno Odino;

In francese, il mercoledì è chiamato “mercredi“. Il nome deriva dalla parola “mercure”, che significa “mercurio”;

In spagnolo, il mercoledì è chiamato “miércoles“. Il nome deriva dalla parola “mercurio”, che significa “mercurio”;

In tedesco, il mercoledì è chiamato “Mittwoch“. Il nome significa “metà della settimana”;

In russo, il mercoledì è chiamato “среда” (sreda). Il nome significa “metà”.