Buongiorno e Buon Venerdì: immagini, GIF e frasi

Buongiorno e Buon Venerdì! Per iniziare con positività questa nuova giornata che ci traghetta verso il weekend, proponiamo (in alto nella gallery) tante immagini e GIF da condividere per augurare un “Buongiorno” e un “Buon Venerdì” speciale. Di seguito tante frasi simpatiche e curiosità.

Buongiorno e Buon Venerdì! Le frasi da condividere

Ecco alcune frasi per augurare “Buongiorno e Buon Venerdì“:

“Buongiorno e Buon Venerdì! È arrivato il giorno più atteso della settimana!”

“Buon Venerdì! Che questa giornata sia all’insegna del relax e del divertimento”

“Buon Venerdì! Che questa giornata sia piena di gioia e felicità”

“Buon Venerdì! Che questa giornata sia un trampolino di lancio per un weekend fantastico”

“Buon Venerdì! Che questa giornata sia piena di amore, pace e serenità”

“Buon Venerdì! È il giorno perfetto per rilassarsi e staccare la spina”

“Buon Venerdì, che sia un giorno pieno di sorprese!”

“Buon Venerdì, che sia un giorno pieno di magia!”

“Buon Venerdì, che sia un giorno pieno di sogni!”

“Buon Venerdì, che sia un giorno pieno di risate!”

“Buon Venerdì, che sia un giorno pieno di colori!”

Curiosità

Ecco alcune curiosità sul venerdì:

Il venerdì è il quinto giorno della settimana, e il terzo giorno lavorativo della settimana in molti Paesi;

Il nome “venerdì” deriva dalla parola latina “dies Veneris“, che significa “giorno di Venere”. Venere era la dea romana dell’amore e della bellezza, e il venerdì era considerato il suo giorno sacro;

In alcune culture, il venerdì è considerato un giorno fortunato;

In molti Paesi islamici, il venerdì è il giorno della preghiera settimanale;

Negli Stati Uniti , in questo giorno ricorre la sigla “TGIF”, che significa “Thank God It’s Friday”, ovvero “Grazie a Dio è venerdì”;

