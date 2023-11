Caduta di massi: chiusa la strada regionale della Valsavarenche in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Una caduta di massa è avvenuta sulla strada regionale n. 23 della Valsavarenche, in Valle d’Aosta. Un’ordinanza del sindaco di Introd dispone, dunque, la chiusura della strada regionale n. 23 della Valsavarenche dal km10+100 (ingresso galleria Molère 1 nel comune di Introd) al km. 10+730 (inizio abitato Molère nel comune di Valsavarenche). Il provvedimento resta in vigore fino al termine dei lavori di messa in sicurezza. Sarà comunque consentito il passaggio dei mezzi di soccorso.