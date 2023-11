Caldo anomalo e aria tersa: da Palermo spunta la vista dell’Etna | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, mercoledì 15 novembre, è una giornata di caldo anomalo sull’Italia, in particolare al Sud. In Sicilia, abbiamo picchi isolati di +30-31°C sul settore orientale e picchi di +25-26°C in Puglia. Segnaliamo, in particolare: +31°C a Paternò, +30°C a Noto, Lentini, +28°C a Catania, Siracusa, Aidone, +27°C a Enna, +26°C a Palermo e Zapponeta (Foggia), +25°C a Foggia e Brindisi. Insomma, un caldo davvero anomalo per questo periodo dell’anno, con temperature quasi estive. Ma non si tratta di un caldo africano e sabbioso. Il cielo, infatti, è limpido e l’aria è tersa, tanto da rendere possibile una vista eccezionale da Palermo: sua maestà l’Etna.

Domenica 12 novembre, il vulcano siciliano ha regalato spettacolo con il terzo parossismo dell’anno, con fontane di lava, boati e caduta di cenere sulle località vicine. E oggi, grazie alle particolari condizioni meteo, con aria pulita e un’ottima visibilità, si è fatto vedere anche dal capo opposto della Sicilia. Il video a corredo dell’articolo mostra la parte sommitale del vulcano, innevata, così come vista dalla spiaggia di Mondello (nel video la località è testimoniata dall’inquadratura del nome del molo). Anche se è difficile credere che l’Etna possa essere visto da Palermo, che si trova ad oltre 200km di distanza, tale osservazione è possibile in giornate molto terse come quella odierna. Il vulcano non si vede da qualsiasi zona di Palermo, ma solo da quelle più settentrionali e nordoccidentali, per una vista davvero spettacolare.

