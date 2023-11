Caldo anomalo sulle montagne del Piemonte: sole e clima estivo | DATI

MeteoWeb

Tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per il rinforzo dell’alta pressione. Anche se al primo mattino si sono verificate diffuse gelate in pianura, con locali punte di -3°C, soprattutto nell’Astigiano, la situazione è diversa in montagna, dove si registra un caldo pazzesco, con sole e clima estivo. Lo dimostrano i +15°C registrati a Massello, a quasi 1400 metri di quota nel Torinese, +15°C al Colle della Vaccera (a oltre 1400 metri), +14°C a Bardonecchia (a oltre 1500 metri di quota), +14°C a Paesana (oltre 1200 metri), +13°C a Bar Cenisio (1500 metri), +13°C a Bobbio Pellice (1300 metri), +11°C ai 1500 metri di Pragelato, +9,6°C ad Acceglio (a quasi 2000 metri nel Cuneese), +9,5°C a Sauze d’Oulx (a quasi 2300 metri), +9°C a San Sicario (a 2000 metri di quota nel Torinese), +8°C ai quasi 2300 metri di Sestriere, +7°C a 2300 metri sul Colle Barant, +4,5°C a quasi 2700 metri sul Colle dell’Agnello, +3,3°C ai quasi 3300 metri del Gran Vaudala.

Valori eccezionali anche oltre il confine con la Francia, dove spiccano i +4,9°C al Glacier du Pisaillas, a 3119 metri di quota nel dipartimento della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: