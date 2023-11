Caldo anomalo in Siberia e Antartide: record per metà novembre a Krasnoshchekovo, +5°C alla stazione Troll

MeteoWeb

Due luoghi che attualmente presentano anomalie termiche eccezionali nel mondo sono la Siberia e l’Antartide. Oggi si registra un caldo incredibile per questo periodo dell’anno in Siberia. Siamo al 18 novembre e Krasnoshchekovo, nel Territorio dell’Altaj, ha registrato una temperatura di +19,9°C: si tratta della temperatura più alta mai registrata in Siberia nella seconda metà di novembre. “Chi potrebbe aspettarsi di indossare una maglietta in Siberia a metà novembre?”, scrive su X il climatologo Maximiliano Herrera, fornendo il dato record. Il precedente record per il giorno più caldo della Siberia nella seconda metà di novembre risaliva al 2001.

Mentre temperature molto basse persistono in alcune parti dell’altopiano antartico, un caldo eccezionale e senza precedenti per novembre sta investendo altre aree dell’Antartide. Ieri, venerdì 17 novembre, Herrera segnalava +7,8°C alla stazione Maitri (seconda stazione di ricerca permanente dell’India in Antartide nel Queen Maud Land), +5,6°C alla stazione Novolazarevskaja (base antartica permanente russa nel Queen Maud Land), +4,1°C a Sanae (base di ricerca antartica sudafricana situata a Vesleskarvet, nel Queen Maud Land) e, +5°C alla stazione Troll (base antartica permanente norvegese a 1290 metri s.l.m. nel Queen Maud Land). “Questa temperatura è brutale in qualsiasi mese dell’anno, ma ancora più incredibile a metà novembre”, commenta Herrera riguardo i +5°C alla stazione Troll.

“L’ondata di caldo nella Queen Maud Land colpisce anche la Stazione del Polo Sud. Il 17 novembre le massime hanno raggiunto -21,1°C presso JASE2007 AWS e -25,1°C presso la stazione Amundsen-Scott. La massima mensile al Polo Sud è stata raggiunta il 21 novembre 1957 con -19,2°C”, scrive su X Stefano Di Battista, esperto di climatologia antartica. Ma Di Battista segnala anche che, mentre si avvicina l’estate antartica, “il freddo resiste” in altre zone del Continente Bianco: “il 16 novembre la minima a Vostok ha registrato -55,1°C”.