Caldo record in Brasile, la più grande favela senza corrente da 8 giorni

La più grande favela del Brasile, Rocinha, situata nella zona Sud di Rio de Janeiro, si trova attualmente da 8 giorni senza energia elettrica. Questa situazione critica si verifica proprio mentre la città di Rio de Janeiro affronta un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che superano i +40°C. Il difensore civico di Rio ha avviato un’azione collettiva per difendere i diritti di migliaia di consumatori danneggiati dall’interruzione del servizio.

“In una situazione di caldo estremo, privare la comunità di Rocinha della luce per così tanti giorni rappresenta un trattamento inumano nei confronti di una popolazione già vulnerabile,” ha dichiarato Eduardo Chow de Martino Tostes, coordinatore del Nucleo specializzato in difesa del consumatore. Nel frattempo, un tribunale ha emesso un’ordinanza nei confronti della concessionaria, Light, intimandole di ripristinare l’energia elettrica a Rocinha entro 48 ore, minacciando pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto dell’ordine.