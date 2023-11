Campi Flegrei: dalla Città Metropolitana di Napoli 14 milioni per il bradisismo

MeteoWeb

Il Consiglio metropolitano di Napoli, nella seduta odierna, ha approvato uno stanziamento di 14 milioni di euro per l’attuazione di interventi – in particolare per la realizzazione di opere pubbliche sulla base dei quadri esigenziali presentati dai Comuni – finalizzati alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.