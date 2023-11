Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli: “l’allerta arancione sarebbe una nuova pandemia”

MeteoWeb

“Lo stato di allerta arancione nei Campi Flegrei rappresenterebbe una pandemia bis per 500mila persone. Le parole sbagliate del ministro Musumeci stanno facendo molti più danni delle scosse di magnitudo 4.2: si tratta di allarmismo abnorme, non supportato da dati scientifici“: è quanto ha affermato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, durante “Via con me”, su Radio Giornale Radio. “Si rischia un’enorme depressione economica e sociale che farà scappare le persone, non per il bradisismo, ma per la conseguente crisi lavorativa. Lo Stato, anziché spaventare i cittadini, dovrebbe sollecitare l’evacuazione volontaria con contributi economici. Bisogna lavorare affinché i Campi Flegrei siano ancora più resilienti, potenziando i costoni. Realizziamo le vie di fuga, anziché costringere alla fuga i cittadini. Incontreremo a Roma il ministro Musumeci, perché non è possibile fare protezione civile senza coinvolgere i sindaci: serve rispetto per le istituzioni del territorio“.