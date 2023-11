Un cane morto e reazioni avverse in altri 7: ritirato il vaccino contro la leptospirosi

MeteoWeb

Un vaccino utilizzato per proteggere i cani da una malattia batterica potenzialmente mortale è stato ritirato volontariamente dal mercato in Australia in seguito alla morte di un cane. Il vaccino Treidlia Auslepto viene utilizzato per proteggere i cani da un ceppo della leptospirosi, una malattia batterica. Il richiamo non è obbligatorio, ma arriva dopo almeno otto incidenti in cui sono state osservate “reazioni avverse” nei cani vaccinati con Treidlia Auslepto, con sintomi comparsi entro cinque o sei ore dalla somministrazione della dose. Queste reazioni includevano “la morte di un animale” e segnalazioni di dolore, vomito e diarrea in altri sette, secondo un avviso di richiamo pubblicato sul sito web dell’Autorità australiana per i pesticidi e i medicinali veterinari (APVMA). L’animale deceduto aveva “avuto una sospetta reazione anafilattica subito dopo la somministrazione del vaccino ed è morto circa cinque ore dopo, nonostante le cure“.

Anche Ben Brightman, Presidente del Queensland dell’Associazione veterinaria australiana, è uno dei veterinari a cui sono stati richiamati i vaccini. “Con queste segnalazioni di queste malattie dopo il vaccino, sono solo cauti”, ha detto. “Non abbiamo ancora prove che il vaccino abbia causato questi effetti. Ma esiste proprio questo tipo di correlazione temporale con essi“. Brightman si è detto felice che i veterinari e i proprietari di animali domestici siano stati informati dei potenziali rischi e ha detto che varrebbe la pena dedicare del tempo a esaminare la causa delle reazioni avverse prima di somministrare ulteriori vaccini.

Le reazioni avverse sono state collegate al lotto numero BN23-126, che è stato venduto a cliniche in tutto il Queensland e nel Territorio del Nord, nonché all’Australian Border Force, tra il 6 e l’8 novembre. Il richiamo si estenderà anche ad altri tre lotti del vaccino: BN23-131, BN23-132 e BN23-133.

I veterinari sono stati invitati a contattare Treidlia Biovet – che produce il vaccino e ha avviato il ritiro volontario – per organizzare la restituzione delle fiale non aperte e parzialmente utilizzate.