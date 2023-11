Cani impiccati in piazza in Sardegna: si segue la pista dello sgarro al proprietario

MeteoWeb

Due cani, due jack russel, sono stati dapprima picchiati e poi impiccati in piazza dei Combattenti a Siurgus Donigala, nel Sud Sardegna. Il ritrovamento nella giornata di domenica 29 ottobre, quando alcuni passanti hanno notato le carcasse dei due cani appesi al ramo di un albero della piazza del paese. Sull’omicidio e la impiccagione dei due cani che, seppur senza microchip, appartengono ad una persona conosciuta in paese, stanno indagando le forze dell’ordine locali. Su quanto accaduto, interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che domani presenterà un esposto alla procura di Cagliari per chiedere indagini approfondite. “In questo caso siamo andati oltre l’orrore – scrivono gli animalisti di AIDAA – domani manderemo un esposto alla procura di Cagliari per chiedere indagini approfondite e stiamo valutando l’ipotesi di una taglia importante sulla testa dei colpevoli di questo crimine e annunciamo già da ora che in caso di processo dei responsabili, ci costituiremo parte civile nel procedimento”.

“Due le ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti: quella di un messaggio o di una vendetta rivolta al proprietario dei due cani, oppure quella di una “punizione” per qualche azione dei due cani. In entrambi i casi nulla giustifica questo delitto efferato“, concludono gli animalisti di AIDAA.