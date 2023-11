Il cargo Dragon si è agganciato alla ISS: a bordo rifornimenti, materiali scientifici e prelibatezze natalizie

MeteoWeb

Il cargo Dragon di SpaceX si è agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo un carico di circa 3 tonnellate tra rifornimenti, materiali scientifici, frutta fresca e prelibatezze per il Natale. Lanciata alle 02:28 ora italiana del 10 novembre dal Kennedy Space Center (Florida), la navetta è arrivata a destinazione alle 11:07 ora italiana.

Tra il materiale a bordo, spiccano nuovi esperimenti scientifici. Uno di essi è un dispositivo progettato per testare comunicazioni rapide attraverso impulsi laser. Questo strumento, chiamato Illuma-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low-Earth-Orbit User Modem and Amplifier Terminal), cercherà di scambiare informazioni con una base a Terra utilizzando esclusivamente la luce, rappresentando una modalità sperimentale per trasmettere e ricevere dati in modo più veloce rispetto alle tradizionali comunicazioni radio.

Un altro esperimento di rilevanza è l’Atmospheric Waves Experiment, una sorta di fotocamera altamente sensibile progettata per monitorare gli strati alti dell’atmosfera terrestre. Questo strumento catturerà 68.000 immagini al giorno, consentendo lo studio delle onde di gravità atmosferica. Queste onde, da non confondere con le onde gravitazionali esplorate in cosmologia, si propagano nell’atmosfera e sono difficili da osservare. Tuttavia, potrebbero avere un impatto significativo, sebbene ancora poco compreso, sulla distribuzione dell’energia nell’atmosfera.

Dana Weigel, vice responsabile del programma della Stazione Spaziale presso il Johnson Space Center, ha evidenziato che oltre agli esperimenti, Dragon trasporta anche “alcune divertenti prelibatezze natalizie per l’equipaggio“, come cioccolato, cappuccino speziato alla zucca, torte di riso, tacchino, anatra, quaglia, frutti di mare, salsa di mirtilli rossi e mochi.