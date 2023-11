Marcia indietro a Cervinia: torna il vecchio nome

MeteoWeb

Marcia indietro dopo 24 ore di furiose polemiche: Cervinia non cambierà nome. “Sono state avviate le procedure per ripristinare il nome di Breuil-Cervinia“, ha detto all’ANSA il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, al termine di una riunione con il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, convocata per risolvere il problema della nuova denominazione (“Le Breuil”) della celebre località turistica della Valle d’Aosta. “L’iter riguarda la modifica dell’attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del nome“, ha aggiunto. “In un incontro che si è avuto oggi con l’Amministrazione comunale di Valtournenche, in particolare con il Sindaco e un assessore, si è convenuto come la Regione, nel rimanere in attesa della richiesta prospettata dal Comune in merito al riavvio dell’iter per la ridefinizione del toponimo da Le Breuil a Le Breuil – Cervinia, si rende disponibile fin da subito a lavorare per ogni valutazione utile ad accogliere la richiesta”, ha dichiarato il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin.

Il 28 aprile scorso, l’allora consiglio comunale votò a favore del cambio di denominazione da ‘Le Breuil Cervinia’ a solo ‘Le Breuil’. Una mossa che non è piaciuta e ha sollevato dure polemiche. In primavera aveva votato a favore della nuova denominazione anche Elisa Cicco che in quel momento era assessore nella giunta dell’ex sindaco Jean-Antoine Maquignaz. Ora la stessa Cicco, nel frattempo diventata sindaco di Valtournenche, è intenzionata ad annullare il cambio di denominazione e mantenere quella di Cervinia che è nota in tutto il mondo sia dello sport che della mondanità.

“La toponomastica fa parte della cultura e della ricerca storica dei nomi, ma nessuno voleva cancellare il nome Cervinia: è il nostro marchio, il nostro brand con cui siamo conosciuti in tutto il mondo“, ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco Cicco, spiegando la decisione di avviare l’iter per mantenere la denominazione Breuil-Cervinia.