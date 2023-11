Chi è il Dott. Victor Chang e perché oggi Google gli dedica un Doodle

MeteoWeb

Il Doodle di Google di oggi, 21 novembre 2023, creato dall’artista australiana Lucy Pescott, celebra il 93° compleanno del Dott. Victor Chang, un chirurgo cardiotoracico australiano che ha compiuto importanti progressi nella chirurgia a cuore aperto. Chang è nato a Sydney, in Australia, nel 1930. Ha studiato medicina all’Università di Sydney e ha completato la sua formazione in cardiochirurgia negli Stati Uniti. Nel 1961, è tornato in Australia per fondare il Victor Chang Cardiac Research Institute, un’organizzazione dedicata alla ricerca sul cuore.

Chang è stato un pioniere nella chirurgia a cuore aperto. Ha sviluppato nuove tecniche per riparare le valvole cardiache e per sostituire i cuori malati. Le sue tecniche hanno salvato la vita di migliaia di persone in tutto il mondo.

Chang è stato anche un forte sostenitore della ricerca sul cuore. Ha fondato la Victor Chang Foundation, un’organizzazione che finanzia la ricerca. La fondazione ha contribuito a finanziare lo sviluppo di nuovi farmaci e trattamenti per le malattie cardiache. E’ stato insignito di numerosi premi per il suo lavoro, tra cui l’Ordine dell’Australia e la Medaglia d’oro dell’Ordine di San Michele e Giorgio. È stato nominato uno dei 100 australiani più influenti dal Sydney Morning Herald.

Il Dott. Victor Chang è morto nel 1991, all’età di 61 anni. È considerato uno dei più grandi chirurghi cardiotoracici del XX secolo.