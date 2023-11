Si chiude il progetto “Adotta una spiaggia” a Canneto: raccolti 100kg di rifiuti a Lipari | FOTO

MeteoWeb

Si è concluso ieri, 20 novembre, il progetto “Adotta una spiaggia” a Canneto (Lipari) portato avanti dall’Associazione Ambientalista Marevivo con il sostegno di Blue Marine Foundation. Un progetto che ha visto per il 2023 impegnati complessivamente 180 studenti degli istituti comprensivi “Isole Eolie” e “Lipari Santa Lucia” in quattro giornate di pulizia della spiaggia di Canneto con un atto di adozione simbolica. Attività di pulizia che ha consentito di rimuovere complessivamente circa 100kg di rifiuti che sono stati poi smaltiti in maniera differenziata.

Un risultato che, aldilà della semplice rimozione di rifiuti, ha contribuito ad accrescere la responsabilità civica dei più piccoli e delle loro famiglie portando l’attenzione sull’importanza del prendersi cura dei beni comuni e delle nostre spiagge. Alla giornata di ieri hanno preso parte la classe quinta di scuola primaria e la classe prima di scuola secondaria di primo grado del plesso Canneto dell’IC Santa Lucia, guidate dai relativi docenti e dagli educatori di Marevivo, che hanno raccolto circa 6 sacchi di rifiuti per un peso totale di circa 22kg .

La pulizia, come le precedenti, è stata seguita da un campionamento dei rifiuti. In particolare la classificazione dei rifiuti di ieri ha dato il seguente risultato:

228 Frammenti di plastica

196 Mozziconi di sigaretta

192 Pezzi di carta

71 Tappi di plastica

28 Incarti snack

28 Frammenti di polistirolo

23 Involucri sigarette

23 Pezzi di stoffa

21 Residui di ferro

16 Cannucce di plastica

11 Bottiglie di plastica

9 Cotton fioc

7 Accendini

6 Ombrelloni rotti

3 Bottiglie di vetro

2 Sdraio da spiaggia

2 Bottiglie da detersivo

Ancora una volta uno dei dati più allarmanti è la grande presenza di mozziconi di sigaretta. Dato che ha portato Marevivo e Blue Marine Foundation a donare al Comune di Lipari dei posaceneri da esterno che nelle prossime ore saranno collocati in alcuni punti del lungomare nella speranza che la barbara abitudine di gettare mozziconi nell’ambiente venga debellata.

Ieri, al termine della pulizia e del progetto, è stata anche inaugurata la tabella che è stata posizionata all’inizio del lungomare che elenca le regole da rispettare su una spiaggia per contribuire alla sua tutela. Erano presenti alla cerimonia di chiusura del progetto il S.T.V. Ilena Caterina della Capitaneria di Porto di Lipari , i consiglieri comunali Lampo e Ferrara in rappresentanza del Comune di Lipari, la dirigente scolastica dell’IC Lipari S. Lucia Prof.ssa Anna Bonarrigo e la docente Eliana Mollica in rappresentanza dell’IC Isole Eolie.

Un bel momento che ha visto insieme tutti gli attori principali del progetto che speriamo possa essere ripetuto anche nei prossimi anni.