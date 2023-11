Clima: Biden non parteciperà al vertice della COP28 di Dubai

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non parteciperà al vertice dei leader mondiali nell’ambito della COP28 a Dubai, giovedì prossimo, al quale dovrebbero partecipare re Carlo III, Papa Francesco e leader di quasi 200 Paesi. E’ quanto ha comunicato un funzionario della Casa Bianca senza spiegare il motivo. “Hanno la guerra in Medio Oriente e una guerra in Ucraina, un sacco di cose in corso,” aveva riferito la settimana scorsa John Kerry, inviato speciale di Biden per il cambiamento climatico. A Dubai saranno presenti Kerry e il suo team.