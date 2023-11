Clima, blitz di Ultima Generazione a Enna: blocco stradale, 8 portati in questura | FOTO

MeteoWeb

Ennesima dimostrazione del gruppo di attivisti per il clima “Ultima Generazione”, che questa mattina hanno bloccato il traffico ad Enna Bassa sulla strada che conduce a Pergusa. Gli attivisti protestano contro l’uso a fini energetici delle centrali a carbone e degli idrocarburi. “Oggi sono qui in strada nel cuore della mia terra perché tre quarti della Sicilia sono a rischio desertificazione, quest’estate sono bruciati 600.000 ettari e questo ottobre è stato il più caldo e secco di sempre. Ho amici agricoltori che con questa siccità non possono seminare il grano, che rischiano di chiudere perché le arance non maturano e i raccolti di olio diventano ogni anno più scarsi. Quest’anno ci sono stati 6 miliardi di danni all’agricoltura in Sicilia, e chi li paga questi danni? Lo stato italiano deve agire adesso, prima che sia troppo tardi, cominciando con un fondo di riparazione preventivo e permanente di 20 miliardi”, ha dichiarato Gesualdo.

Il blocco è durato una quindicina di minuti. Ci sono stati momenti di tensione tra attivisti ed automobilisti prima che intervenissero le volanti della Polizia, che hanno fatto sgomberare otto manifestanti, seduti sulla carreggiata. L’intervento della Polizia, supportata da una pattuglia dei Carabinieri e dalla Polizia municipale, ha evitato che alcuni automobilisti aggredissero gli attivisti.

Gli otto manifestanti sono stati portati negli uffici della Digos per l’identificazione e la denuncia per interruzione del traffico e manifestazione non autorizzata.