Clima: perché il boom del carbone in Cina continuerà, promesse in contrasto con la realtà

MeteoWeb

“La notizia di installazioni record della cosiddetta generazione elettrica da energia rinnovabile in Cina potrebbe aver acceso le speranze di coloro che sostengono l’agenda “verde” e sono ostili ai combustibili fossili. Tuttavia, la Cina non è nella posizione di rinunciare agli idrocarburi, in particolare al carbone”. È quanto sostiene Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia), in un articolo pubblicato su Real Clear Energy il 20 novembre 2023 “Durante la prima metà del 2023, la Cina ha approvato 52 gigawatt (GW) di nuova energia a carbone, che è superiore a tutte le approvazioni rilasciate nel 2021. Queste nuove approvazioni si aggiungono ai 136 GW di capacità a carbone già in costruzione. Insieme, questi nuovi impianti rappresentano oltre il 67% di tutte le nuove approvazioni nel mondo. Perché la Cina lo fa nonostante gli impegni sul clima? E cosa ci riserva il futuro?”, si chiede Jayaraj, che ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito.

Allontanarsi dall’accordo di Parigi un passo alla volta

“Quasi tutti i Paesi hanno firmato lo storico accordo di Parigi nel 2015, che fissava obiettivi ambiziosi per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Il presupposto era che la riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalla combustione di combustibili fossili avrebbe fermato il futuro riscaldamento ritenuto catastrofico. Nell’ambito di questo accordo, la Cina, il più grande emettitore di gas serra al mondo, ha accettato di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060 e di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030. Molti hanno elogiato queste promesse, celebrando l’apparente accettazione da parte della Cina della sua presunta responsabilità nell’affrontare il problema della questione climatica”, scrive Jayaraj.

“Ma queste promesse sono in contrasto con la realtà”, evidenzia il ricercatore. “L’economia cinese si basa principalmente sui combustibili fossili, che rappresentano la fonte energetica più conveniente, abbondante e affidabile. Con 159 exajoule, il consumo di energia primaria della Cina nel 2022 è stato il più alto al mondo e il 40% in più rispetto a quello consumato dagli Stati Uniti, il secondo maggiore consumatore. L’anno scorso, l’82% dell’energia totale consumata dalla Cina proveniva da carbone, petrolio e gas naturale. L’energia eolica e solare, nonostante gli importanti investimenti di Pechino, ha rappresentato solo il 7% di tutta l’energia consumata nel 2022”, spiega Jayaraj.

“Il carbone rimane il fulcro delle infrastrutture energetiche e della vitalità economica della Cina. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica cinese, il consumo di carbone è aumentato di oltre il 4% nel 2022. Le importazioni di carbone nell’agosto 2023 sono state le più alte dal 2015. La Cina sta aumentando le sue importazioni dalla Russia e dall’Australia e continua ad aumentare le importazioni dall’Indonesia, che è il suo principale fornitore”, continua il ricercatore, che cita Tsvetana Paraskova di OilPrice.com: “la Cina sta estraendo quantità record di carbone e sta anche importando volumi record di carbone nel tentativo di aumentare la propria sicurezza energetica”.

“Questo crescente appetito per il carbone è inevitabile data l’enorme domanda da parte del settore energetico e dell’industria in generale”, aggiunge Jayaraj.

La domanda da parte dell’industria aumenta la domanda di carbone

“Ogni anno in Cina vengono prodotti oltre 1 miliardo di tonnellate di acciaio grezzo, che rappresentano oltre la metà della produzione globale di acciaio. Le industrie siderurgiche cinesi, oltre il 90% di esse, utilizzano processi basati sul carbone. Nonostante abbia introdotto nel 2021 una politica per ridurre le emissioni di anidride carbonica, Pechino non ha ancora annunciato alcun limite alla produzione di acciaio. S&P Global ritiene che “quest’anno non ci saranno tagli obbligatori alla produzione di acciaio”. La produzione di acciaio grezzo nel 2023 supererà i livelli del 2022”, spiega Jayaraj.

Secondo il Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita, “le aziende siderurgiche cinesi stanno facendo investimenti significativi in nuove capacità di produzione dell’acciaio basate sul carbone”. “Per contestualizzare questo dato, l’approvazione di nuova capacità di acciaio annua da parte della Cina è il doppio di quella dell’intera capacità dell’industria siderurgica tedesca”, aggiunge il ricercatore.

“Come la produzione dell’acciaio, la produzione del cemento è ad alta intensità energetica, con il carbone che rappresenta fino all’85% dell’energia utilizzata nel processo. La Cina è il più grande produttore e consumatore di cemento al mondo. Secondo gli analisti, “la Cina consuma ogni due anni la stessa quantità di cemento che gli Stati Uniti hanno consumato nell’intero XX secolo”. Si prevede che la produzione di cemento aumenterà ulteriormente nei prossimi anni e la forte domanda durerà probabilmente per decenni”, spiega Jayaraj.

“In breve, la sicurezza e la crescita economica della Cina dipendono dal saziamento dell’enorme appetito del Paese per i combustibili fossili. La politica occidentale attorno a una crisi climatica inesistente non cambierà la situazione”, conclude Viay Jayaraj.