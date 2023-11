Clima, alla COP28 l’ONU inviterà l’Occidente a ridurre il consumo di carne

MeteoWeb

Si prevede che nelle prossime settimane un’agenzia leader delle Nazioni Unite che supervisiona la politica alimentare e agricola pubblicherà una road map che inviterà l’Occidente a ridurre drasticamente il consumo di carne. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) pubblicherà la sua cosiddetta road map dei sistemi alimentari globali durante il prossimo vertice sul clima COP28, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre. Il documento della FAO, primo nel suo genere, raccomanderà alle nazioni che “consumano eccessivamente carne” di limitarne il consumo come parte di uno sforzo più ampio per ridurre le emissioni di gas serra, ha riferito Bloomberg.

“L’incapacità delle principali aziende produttrici di carne e latticini di ridurre le emissioni sottolinea l’urgente necessità di una maggiore attenzione politica al settore alimentare e agricolo“, ha detto in una recente dichiarazione Jeremy Coller, Presidente e fondatore della FAIRR Initiative, una rete di investitori che lavora con le istituzioni finanziarie per promuovere un’agricoltura rispettosa del clima in tutto il mondo. “Le emissioni del sistema alimentare meritano un posto in cima alla classifica, insieme all’energia e ai trasporti, in quanto rappresentano circa un terzo delle emissioni di gas serra e il 40% di metano”, ha continuato. “Gli investitori sperano che la prima pubblicazione in assoluto di una road map per l’alimentazione e l’agricoltura alla COP28 di questo mese possa catalizzare la transizione verso 1,5°C e un sistema alimentare più sostenibile”.

Oltre a pubblicare linee guida per ridurre il consumo di carne in Occidente, la FAO dovrebbe evidenziare come gli agricoltori dovrebbero adattarsi al “clima irregolare” e affrontare le emissioni prodotte dai rifiuti alimentari e dall’uso di fertilizzanti, secondo Bloomberg. Le raccomandazioni non saranno vincolanti.

Nel complesso, la road map cercherà di orientare la politica a ridurre l’impatto climatico del settore agricolo globale, che raramente ha ricevuto tanta attenzione nelle passate conferenze sul clima delle Nazioni Unite. I precedenti vertici COP sono stati molto più propensi ad affrontare le emissioni generate dai settori globali dell’energia, dei trasporti e della produzione.

“Abbiamo già soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e molte di queste soluzioni, che si tratti di agroforestazione, ripristino dei suoli, allevamento sostenibile o gestione della pesca, hanno molteplici vantaggi in quanto possono anche sostenere l’uso sostenibile della biodiversità, oltre ad aiutare con la sicurezza alimentare: molteplici vantaggi dalle stesse soluzioni che solo l’agricoltura e i sistemi alimentari offrono”, ha affermato la settimana scorsa Kaveh Zahedi, direttore dell’Ufficio per i cambiamenti climatici della FAO.

Secondo uno studio del marzo 2021 pubblicato su la rivista Nature Food, il sistema alimentare globale – che comprende il cambiamento nell’uso della terra, la produzione agricola effettiva, gli imballaggi e la gestione dei rifiuti – genera circa 18 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno, l’equivalente del 34% delle emissioni totali mondiali. I dati della FAO indicano che il solo bestiame è responsabile di circa il 14,5% delle emissioni globali di gas serra. Da anni, l’ONU invita le persone ad abbandonare le diete a base animale, che secondo loro “hanno un forte impatto sul nostro pianeta”. Invece, secondo l’ONU, le persone dovrebbero scegliere alimenti a base vegetale, che possono ridurre l’impronta di carbonio annuale di una persona fino a 2,1 tonnellate.