Clima, COP28: gli USA trovano “terreno comune” con la Cina

MeteoWeb

In vista della prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP28) prevista tra novembre e dicembre a Dubai, l’inviato americano per il clima John Kerry ha dichiarato oggi di avere trovato “terreno comune” con la Cina. “Abbiamo avuto discussioni approfondite e costruttive con la Repubblica popolare cinese per cinque giorni e abbiamo trovato un terreno comune su diverse questioni che si riveleranno utili in queste settimane critiche che precedono la COP28,” ha affermato Kerry.