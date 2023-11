Clima, Copernicus: venerdì 17 novembre temperatura media globale oltre 2°C, è la prima volta

MeteoWeb

La temperatura della Terra è salita brevemente al di sopra di una soglia cruciale che, secondo gli scienziati, potrebbe avere impatti gravi sul pianeta e sui suoi ecosistemi. In dettaglio, la temperatura media globale di venerdì 17 novembre era di oltre 2°C più calda rispetto ai livelli pre-industriali, secondo i dati preliminari condivisi su X (ex Twitter) da Samantha Burgess, vicedirettore del Copernicus Climate Change Service.

La soglia è stata superata solo temporaneamente e non significa che il mondo sia in uno stato permanente di riscaldamento superiore a 2°C. “La nostra migliore stima è che questo è stato il primo giorno in cui la temperatura globale è stata di oltre 2°C sopra i livelli del 1850-1900 (o preindustriali), a 2,06°C,” ha affermato Burgess, sottolineando anche che le temperature globali di venerdì sono state in media di 1,17°C sopra i livelli del periodo 1991-2020, rendendolo il 17 novembre più caldo mai registrato.

Il superamento dei 2°C è avvenuto due settimane prima dell’inizio della conferenza sul clima COP28 delle Nazioni Unite a Dubai, dove i Paesi faranno il punto sui loro progressi verso l’impegno dell’Accordo sul Clima di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 2°C sopra i livelli preindustriali, con l’ambizione di limitarlo a 1,5°C.

Un giorno sopra i 2°C “non significa che l’accordo di Parigi è stato violato“, ha dichiarato Burgess alla CNN, “ma evidenzia come ci stiamo avvicinando a quei limiti concordati a livello internazionale. Possiamo aspettarci di vedere una frequenza crescente di 1,5°C e 2°C nei prossimi mesi e anni“.

I dati di Copernicus sono preliminari e richiederanno settimane per essere confermati.