Clima, costi e soluzioni per un mondo a emissioni zero

Si terrà a Venezia dal 14 al 16 novembre 2023 il sedicesimo meeting annuale di IAMC (Integrated Assessment Modeling Consortium), che riunisce i massimi esperti mondiali di modelli climatici, la rete che fornisce all’IPCC gli strumenti per realizzare gli scenari futuri su cui si basano le politiche climatiche. Al centro dell’attenzione sono quindi gli strumenti più avanzati per monitorare la crisi climatica, i suoi impatti sull’economia e i possibili futuri scenari di mitigazione, ossia di contenimento del riscaldamento del pianeta.

Il meeting è un momento importante per presentare e discutere lo stato dell’arte nel campo dei modelli di valutazione integrata, da un punto di vista nazionale, regionale e globale. Il CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, che gestisce il segretariato del Consorzio, ha organizzato il meeting che ha ricevuto oltre 410 manifestazioni di interesse a partecipare da tutti i continenti, circa la metà da paesi extra europei.

Gli Integrated Assessment Models (IAMs) sono modelli complessi che integrano le attività umane e quelle fisiche. Questi modelli si concentrano sull’interazione tra economia, società e ambiente per fornire informazioni rilevanti per le politiche pubbliche sui cambiamenti climatici globali e lo sviluppo sostenibile. Integrando dati da diverse discipline scientifiche, questi modelli forniscono una descrizione quantitativa dei processi chiave nei sistemi umani e terrestri e delle loro interazioni.

Gli scenari prodotti dagli istituti di ricerca affiliati a IAMC hanno fornito elementi fondamentali all’IPCC per definire le strategie tecnologiche, economiche e sociali compatibili con gli accordi internazionali sul clima. Si pensi ad esempio che il concetto e le strategie di net-zero sono state definite da scenari prodotti da modelli appartenenti a IAMC, inclusi i modelli del CMCC.

“Siamo onorati di ospitare il meeting annuale di IAMC”, dice Massimo Tavoni, direttore dello European Institute on Economics and the Environment del CMCC. “Portare a zero le emissioni di CO2 è la condizione necessaria per stabilizzare il clima: rendere questo obiettivo realtà richiede scienza robusta e trasparente che possa informare la società e i decisori. Questo è lo scopo di IAMC”.

L’evento, che si svolgerà in presenza con alcune sessioni online, riunirà alcuni dei più autorevoli esperti nel campo, offrendo un’opportunità unica per esplorare le ultime ricerche e gli ultimi sviluppi nel campo dei dati, dei metodi e dei modelli di valutazione integrata, presentare le attività dei Gruppi di Lavoro Scientifici di IAMC e facilitare le interazioni tra i vari collaboratori internazionali.

La conferenza ospiterà sessioni plenarie, parallele e presentazioni di poster di ricerca, offrendo una panoramica completa sui vari temi tra cui: gli scenari, i modelli e le proiezioni climatiche, le strategie e le politiche di mitigazione e adattamento, la finanza e la policy.