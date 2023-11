Clima, i dati di Ottobre sono clamorosi: record su record per il caldo anomalo in Italia, valori davvero incredibili

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato questa mattina, in grande anticipo rispetto al solito e con un tempismo eccezionale, i dati climatologici del mese di Ottobre 2023 che sono davvero molto rilevanti. I dati, infatti, sono clamorosi ed evidenziano come il mese di Ottobre 2023 nel nostro Paese sia stato davvero eccezionale per il caldo anomalo, con un’anomalia nazionale di +3,15°C rispetto alla media storica del trentennio precedente (1991-2020).

Con questo dato, si tratta del mese di Ottobre più caldo di sempre in Italia, nonché dell’anomalia termica mensile più grande in assoluto del 2023, che segue quella di Settembre (+2,17°C) adesso al secondo posto, evidenziando ulteriormente l’eccezionalità di un bimestre autunnale caldissimo. L’eccezionalità del dato di questo ottobre è evidenziata anche dal fatto che il precedente Ottobre più caldo di sempre in Italia risaliva al 2001 e aveva un’anomalia di +2,16°C rispetto alla norma: un record che non è stato soltanto superato, ma letteralmente stracciato.

A differenza dei mesi precedenti, inoltre, l’anomalia del caldo di questo mese è stata omogenea su tutto il territorio nazionale con un’anomalia di +3,15°C al Nord, +3,40°C al Centro e +3,15°C al Sud. Al Centro e al Sud è stato l’Ottobre più caldo di sempre, al Nord invece si posiziona al secondo posto dopo quello del 2022, appena un anno fa, quando l’anomalia fu di +3,18°C (quasi identica a quella di quest’anno). Il caldo autunnale, insomma, sta diventando una routine e sempre più balza agli occhi negli ultimi anni l’evidenza che in Italia abbiamo primavere più fredde e autunni più caldi nel contesto del riscaldamento globale che vede un trend costante al rialzo per le temperature anche a livello locale.

Clima, le anomalie termiche mensili del 2023 in Italia

Anomalia termica di Gennaio: +0,96°C

Anomalia termica di Febbraio: +0,57°C

Anomalia termica di Marzo: +1,13°C

Anomalia termica di Aprile: -0,57°C

Anomalia termica di Maggio: -0,14°C

Anomalia termica di Giugno: +0,63°C

Anomalia termica di Luglio: +1,96°C

Anomalia termica di Agosto: +0,48°C

Anomalia termica di Settembre: +2,17°C

Anomalia termica di Ottobre: +3,15°C