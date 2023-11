Clima, in Groenlandia gli orsi polari stanno resistendo al riscaldamento globale

MeteoWeb

In Groenlandia, dove i cambiamenti climatici li costringono ad adattare drasticamente la loro dieta e il loro habitat, gli orsi polari stanno mostrando una notevole flessibilità. Secondo uno studio sui genomi dei predatori artici, condotto da un team di ricercatori dell’Università di Copenaghen, dalla fine dell’ultima era glaciale, circa 12.000 anni fa, “con l’aumento delle temperature, il ghiaccio marino è diminuito, riducendo così l’habitat polare degli orsi e costringendoli a spostarsi più a nord”, ha detto Michael Westbury, coautore dello studio pubblicato sulla rivista “Science Advances”. All’inizio del periodo interglaciale, l’aumento delle temperature ha portato anche ad una diminuzione della popolazione di orsi.

Tuttavia, nonostante le preoccupazioni per la sopravvivenza di questi carnivori – questa specie è stata classificata tra le popolazioni vulnerabili ai cambiamenti climatici dal 1982 – “gli orsi polari se la passano relativamente bene”, ha stimato il docente dell’Università di Copenaghen. “Potrebbero essere più adattabili di quanto si pensasse in precedenza… è più una sorpresa”, ha aggiunto.

Recentemente gli scienziati hanno identificato una nuova popolazione di orsi polari nel sud-est della Groenlandia, che utilizza pezzi di ghiaccio staccatisi dai ghiacciai d’acqua dolce della regione mentre i predatori di solito utilizzano il ghiaccio marino per cacciare le foche, la loro preda preferita. Questi mammiferi, la cui morfologia è diversa da quelli della Groenlandia occidentale, non vivono in condizioni ideali, ha sottolineato Westbury, ma “possono adattare il loro cibo e questo porta ad altri cambiamenti”.

L’attuale accelerazione del riscaldamento globale, tuttavia, pone gli animali in una situazione senza precedenti. “Secondo le proiezioni, dovrebbero essere costretti ad andare sempre più a nord, ma in un punto in cui non c’è nessun posto dove andare, ciò potrebbe essere molto dannoso”, ha insistito il ricercatore.