Clima, Parlamento europeo: “la COP28 decida lo stop alle sovvenzioni ai combustibili fossili”

MeteoWeb

Con 462 voti favorevoli, 134 contrari e 30 astensioni, i deputati hanno approvato le loro raccomandazioni per gli obiettivi strategici dell’Ue in vista della Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), che effettuerà il primo bilancio globale sullo stato di realizzazione dell’accordo di Parigi. I deputati, nella risoluzione non vincolante, chiedono di porre fine a tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili, a livello nazionale, dell’Ue e globale, da fare “il più presto possibile ed entro il 2025“.

I deputati sostengono inoltre l’obiettivo globale di triplicare le energie rinnovabili, raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030, insieme a una graduale eliminazione dei combustibili fossili il prima possibile, incoraggiando anche a limitare i nuovi investimenti per l’estrazione di combustibili fossili.

Il Parlamento chiede a tutti i Paesi di rafforzare i loro impegni in materia di clima e di contribuire, in giusta parte, ad aumentare i finanziamenti internazionali per il clima. I deputati sottolineano infine l’importanza di proteggere, conservare e ripristinare la biodiversità, e chiedono una riduzione significativa dell’impatto sul clima delle emissioni provenienti dal metano e di quelle provenienti da settori quali il trasporto marittimo internazionale, l’aviazione, l’agricoltura, ecc..