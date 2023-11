Clima, sventato blitz degli ambientalisti davanti al Ministero dell’Agricoltura

MeteoWeb

Sventato dalla Polizia un blitz ambientalista al Ministero dell’Agricoltura. Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Digos hanno bloccato due ambientaliste in via XX settembre. Le attiviste, che avevano al seguito uno striscione, con la scritta “Stop sussidi agli allevamenti Ribellione animale”, e anche un sacco in plastica con dentro scarti di verdura e ortaggi, sono state intercettate mentre camminavano in direzione del Ministero. Gli operatori della Digos, dopo aver riconosciuto le donne, le hanno identificate e accompagnate al Commissariato Viminale. Sono state denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma, di cui erano state destinatarie in passato per analoghe iniziative di protesta.