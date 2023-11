Colpita da un ramo, grave una donna nel Modenese: incidente forse dovuto al maltempo

MeteoWeb

Questa mattina, una donna di 74 anni è stata colpita alla testa da un ramo caduto da un albero a Sant’Antonio di Pavullo, nel Modenese. La donna è in gravi condizioni con un trauma cranico all’ospedale di Baggiovara a Modena. L’incidente, che potrebbe essere stato causato dal forte vento dei giorni scorsi, è avvenuto mentre la donna si trovava a camminare in un bosco. L’anziana è stata subito soccorsa e portata in ospedale in eliambulanza: ora è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata.