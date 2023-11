Montagna, colto da malore sul Montello: muore 64enne

MeteoWeb

Un 64enne padovano è morto dopo essere stato colto da un malore sul Montello (Treviso). Verso mezzogiorno, il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del 118, per un pilota di quad, 64enne padovano, che si era sentito male, mentre con amici si trovava in mezzo al bosco nella Valle del Bo di Gobbo, sulla Presa numero 9 del Montello. Ricevute le coordinate, dopo aver individuato il punto esatto durante la ricognizione, venivano sbarcati con un verricello di 40 metri equipe medica e tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, raggiunti da una squadra in supporto alle operazioni. Medico e infermiere sono subentrati ai compagni dell’uomo nelle manovre di rianimazione, purtroppo inutilmente.

Constatato il decesso – sul posto era presente anche un Carabiniere – la salma è stata imbarellata e trasportata in salita verso la più vicina strada, per essere affidata al carro funebre.