Com’è stato catturato il leone del circo fuggito a Ladispoli: utilizzato un narcotico | VIDEO

E’ stato catturato poco dopo le ore 22:00 della notte il leone scappato da un circo a Ladispoli, città di 42 mila abitanti sul litorale romano. Il leone è stato addormentato e messo in sicurezza, sta bene. All’operazione hanno partecipato polizia, carabinieri e altre forze dell’ordine. Il felino è stato narcotizzato e messo in sicurezza dopo circa 5 ore di caccia e apprensione. L’animale si era prima nascosto in un canneto, poi era stato visto passare per le strade del centro. Dopo una lunga caccia a cui hanno partecipato carabinieri, poliziotti e finanzieri, il leone è stato reso inoffensivo dal narcotico. Adesso il leone è tornato nel circo da cui era fuggito, anche perchè è il luogo più sicuro in cui si può trovare, l’unico attrezzato.

Spetterà ai pm di Civitavecchia chiarire quanto avvenuto oggi a Ladispoli dove un leone è fuggito da un circo seminando il panico tra le strade della cittadina del litorale laziale. Alla cattura dell’animale hanno partecipato polizia. Carabinieri, Guardia di Fiannza oltre ai vigili del fuoco, della polizia locale e forestale. Gli inquirenti attendono una prima informativa delle forze dell’ordine sulla vicenda. Il leone, dopo essere stato addormentato, è stato caricato su un mezzo e riportato nel circo.

Il grosso leone in giro per le strade di Ladispoli

Ladispoli, incontro ravvicinato con il leone: il video di un automobilista