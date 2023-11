Come vedere gli anelli di Saturno prima che “spariscano”

MeteoWeb

“Gli anelli di Saturno scompariranno nel 2025“: è ciò che si legge online riguardo quello che sta rapidamente diventando un argomento virale sui social. È vero? In parte, ma solo considerando prevedibili meccanismi orbitali e il punto di vista dalla Terra. Un giorno, gli anelli scompariranno davvero, ma non prima di circa 100 milioni di anni, secondo la NASA, quando verranno attirati su Saturno dalla sua gravità.

In dettaglio, ecco cosa sta realmente accadendo al pianeta e ai suoi anelli.

Gli anelli di Saturno non stanno scomparendo

Nel 2025, gli anelli di Saturno saranno davvero difficili da vedere dalla Terra. Ciò semplicemente perché li guarderemo di lato. Tuttavia, non “scompariranno”. È un fenomeno che accade ogni 14-15 anni e non c’è nulla di insolito.

È la nostra ultima possibilità di vedere gli anelli di Saturno? “La risposta breve è no“, afferma Jonti Horner, astrofisico dell’Università del Queensland meridionale in Australia, su The Conversation. “Anche se è vero che gli anelli diventeranno quasi invisibili dalla Terra nel 2025, questa non è né una sorpresa né motivo di panico. Gli anelli ‘riappariranno’ subito dopo“.

Perché gli anelli di Saturno sembrano “scomparire”

Saturno orbita attorno al Sole ogni 29 anni (la durata di un anno saturniano) e ruota, proprio come la Terra, su un asse inclinato, di circa 27 gradi. Mentre si inclina da e verso il Sole, sperimenta le stagioni, proprio come la Terra.

Quindi la nostra visione degli anelli aumenta e diminuisce a seconda della visuale laterale o meno che ne abbiamo. Accade due volte in un anno saturniano, quindi ogni 29 anni abbiamo una splendida visuale rispettivamente dei Poli Sud e Nord di Saturno.

Nel 2017 abbiamo avuto una vista chiara degli anelli di Saturno, nel 2025 saranno appena visibili. Entro il 2032 potremo vederli nuovamente nella loro massima estensione.

Come e quando vedere gli anelli del gigante gassoso

Vedere gli anelli di Saturno con i propri occhi per la prima volta attraverso un piccolo telescopio è strabiliante. Per vedere gli anelli di Saturno è necessario un telescopio, ma niente di speciale: quasi tutti andranno bene, anche se per una buona visione si consigliano circa 150 mm/6 pollici.

Importa anche il quando, ed ora è un grande momento. Saturno era nella sua opposizione annuale alla fine di agosto, quando la Terra si trovava tra Saturno e il Sole. Pertanto, il pianeta sembrava il più grande, il più luminoso dell’anno. Dato che è successo solo pochi mesi fa, c’è comunque un’ottima visuale, anche se il pianeta ora sta diventando notevolmente più fioco.

Il prossimo momento migliore per osservare Saturno con un telescopio sarà intorno all’8 settembre 2024, quando sarà nuovamente in opposizione.

Cosa sappiamo degli anelli di Saturno

Saturno ha il sistema di anelli più esteso di qualsiasi pianeta del Sistema Solare. Secondo uno studio pubblicato all’inizio di quest’anno, i suoi 7 anelli non hanno più di 400 milioni di anni.

Uno studio pubblicato nel 2022 suggerisce che potrebbero essersi formati quando la gravità del pianeta ha distrutto una delle sue lune circa 160 milioni di anni fa.