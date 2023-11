Le comete portatrici di vita sugli esopianeti: “rimbalzando” potrebbero diffonderla nell’universo

MeteoWeb

Gli scienziati sospettano che le comete possano aver fornito gli ingredienti organici necessari per creare la vita sulla Terra, e una nuova ricerca mostra come anche gli esopianeti potrebbero avere ricevuto questo “dono” dalle comete. Nella sua storia primordiale, la Terra è stata bombardata da impatti di asteroidi, comete e altri corpi cosmici residui dalla formazione del Sistema Solare. Non è ancora certo come il pianeta abbia ottenuto l’acqua e le molecole necessarie per formare la vita, ma le comete sono probabilmente dei candidati.

Le comete e la vita sugli esopianeti

Se le comete, però, hanno potuto potenzialmente consegnare i semi della vita alla Terra, potrebbero fare lo stesso per gli esopianeti in altre parti dell’universo? Con questa domanda in mente, un team di ricercatori dell’Istituto di Astronomia dell’Università di Cambridge ha sviluppato modelli matematici che li hanno aiutati a mostrare come le comete potrebbero teoricamente fornire elementi costitutivi della vita ad altri pianeti nella Via Lattea.

Anche se la ricerca è lungi dall’essere una prova definitiva dell’esistenza di vita su altri mondi, i risultati del team potrebbero aiutare a restringere il campo della ricerca sugli esopianeti che ospitano la vita. “Stiamo imparando sempre di più sulle atmosfere degli esopianeti, quindi volevamo vedere se ci sono pianeti in cui le molecole complesse potrebbero essere trasportate anche dalle comete,” ha affermato l’autore dello studio Richard Anslow dell’Istituto di Astronomia dell’Università di Cambridge. “È possibile che le molecole che hanno portato alla vita sulla Terra provenissero dalle comete, quindi lo stesso potrebbe valere per i pianeti in altre parti della galassia“.

Negli ultimi decenni, gli scienziati hanno imparato di più sulle cosiddette “molecole prebiotiche” trovate all’interno delle comete che avrebbero potuto portare alla vita. Ad esempio, nel 2009, si è scoperto che i campioni recuperati da Wild 2 durante la missione Stardust della NASA contenevano glicina, un amminoacido e un elemento costitutivo delle proteine. La missione Rosetta dell’Agenzia Spaziale Europea ha rilevato molecole organiche anche nell’atmosfera della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko tra il 2014 e il 2016.

Queste molecole organiche potrebbero però essere distrutte durante un impatto ad alta velocità e ad alta temperatura con un pianeta. Ciò significa che Anslow e i suoi colleghi hanno dovuto trovare scenari in cui lo schianto di una cometa in un altro Sistema Solare sarebbe stato abbastanza lento da consentire a questi ingredienti di sopravvivere intatti. Per i sistemi solari con stelle simili al Sole, gli impatti a velocità più bassa sarebbero più probabili in luoghi in cui più pianeti sono strettamente raggruppati insieme, hanno scoperto i ricercatori attraverso le loro simulazioni. Una cometa che viaggia dai confini esterni di un tale sistema verrebbe rallentata mentre rimbalza tra le orbite di questi pianeti.

Inoltre, le simulazioni del team suggeriscono che potrebbero esserci “sfide uniche per la vita” sui pianeti rocciosi che circondano le stelle nane rosse, ufficialmente conosciute come stelle nane M. Queste sono le stelle più comuni nella galassia e sono state un obiettivo popolare per gli astronomi a caccia di esopianeti. I pianeti rocciosi in un sistema del genere, però, subiscono anche impatti ad alta velocità. La possibilità di una cometa di seminare la vita lì potrebbe essere compromessa, soprattutto se i pianeti sono più distanziati.

“È entusiasmante potere iniziare a identificare il tipo di sistemi che possiamo utilizzare per testare diversi scenari di origine,” ha affermato Anslow. “È un modo diverso di guardare al grande lavoro che è già stato fatto sulla Terra. Quali percorsi molecolari hanno portato all’enorme varietà di vita che vediamo intorno a noi? Ci sono altri pianeti dove esistono gli stessi meccanismi? È un momento emozionante, essere in grado combinare i progressi dell’astronomia e della chimica per studiare alcune delle questioni più fondamentali di tutte“.

La ricerca è stata pubblicata su Proceedings of the Royal Society A.