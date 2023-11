Completato l’Arctic Weather Satellite dell’ESA: consentirà di migliorare le previsioni meteo nell’Artico

MeteoWeb

Adottando l’approccio New Space, ci sono voluti solo 36 mesi per sviluppare e costruire l’Arctic Weather Satellite, il satellite meteorologico artico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Ora che è completo, questo straordinario microsatellite è stato spedito da OHB in Svezia alla Germania, dove sta iniziando una serie di test per assicurarsi che sopravvivrà al decollo il prossimo anno e alla sua successiva vita in orbita. Come suggerisce il nome, la nuova missione Arctic Weather Satellite dovrebbe migliorare le previsioni meteorologiche nell’Artico, una regione che attualmente non dispone di dati per previsioni accurate a breve termine.

Oggi i satelliti, sia quelli in orbita geostazionaria che quelli in orbita polare, forniscono una grande quantità di informazioni che i meteorologi utilizzano abitualmente per prevedere il meteo. Tuttavia, il monitoraggio dell’Artico rimane insufficiente, poiché i satelliti geostazionari non hanno visibilità di questa regione settentrionale.

La costellazione EPS-Sterna

L’Arctic Weather Satellite è in realtà il precursore di una potenziale costellazione di satelliti, chiamata EPS-Sterna, che l’ESA potrebbe costruire per Eumetsat se il primo prototipo dell’Arctic Weather Satellite funzionasse bene. La missione EPS-Sterna è concepita come una costellazione di sei microsatelliti su tre piani orbitali per fornire un flusso quasi costante di dati su temperatura e umidità da ogni luogo della Terra. Ciò consentirebbe, per la prima volta, previsioni meteorologiche a brevissimo termine (o “nowcasting”) nell’Artico.

Sebbene l’Artico rappresenterà il focus, i meteorologi utilizzeranno la costellazione anche per migliorare le previsioni meteorologiche a livello globale. Prima di questo, però, il prototipo dell’Arctic Weather Satellite deve dimostrare che funziona.

L’Arctic Weather Satellite

Abbracciando l’approccio del New Space dimostrando nuovi concetti in modo economicamente vantaggioso e tempestivo, questo nuovo satellite è stato sviluppato e costruito secondo un programma molto serrato. Sono trascorsi solo 36 mesi dall’assegnazione da parte dell’ESA del contratto principale industriale alla OHB in Svezia al completamento del satellite. Il responsabile del progetto dell’Arctic Weather Satellite dell’ESA, Ville Kangas, ha dichiarato: “siamo nei tempi previsti. Lo strumento, un radiometro a microonde, è stato consegnato da Omnisys, l’appaltatore principale dello strumento, a OHB in ottobre e integrato sulla piattaforma satellitare. E ora, grazie all’impegno delle aziende coinvolte, disponiamo di un satellite completo”.

Il satellite è ora dotato di un radiometro a microonde a scansione incrociata a 19 canali, che beneficia dell’eredità del Microwave Sounder sviluppato per i satelliti MetOp di seconda generazione. Lo strumento fornirà sondaggi di umidità e temperatura dell’atmosfera ad alta risoluzione in tutte le condizioni atmosferiche.

Ville ha continuato: “superando un altro traguardo questo mese, abbiamo anche testato i collegamenti tra il satellite e il centro di controllo missione a KSAT, Tromsø in Norvegia, e tutto è andato secondo i piani. Una volta completate queste fasi critiche, il satellite è stato spedito a IABG in Germania per la sua campagna di test ambientali, che durerà fino a febbraio 2024”. Questi test includeranno l’esposizione del satellite a vibrazioni e rumore durante il decollo e alle differenze di temperatura nel vuoto che dovrà sopportare mentre orbita attorno alla Terra.

Una volta completati questi test, il satellite verrà rispedito a OHB in Svezia per alcuni controlli finali prima di essere inviato al sito di lancio di SpaceX a Vandenberg, in California, ad aprile. Il decollo è previsto per l’1 giugno 2024 a bordo di un razzo Falcon 9.​