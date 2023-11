La congiunzione Luna-Venere risplende sulla Fornace Penna | FOTO

MeteoWeb

Suggestivo incontro cosmico questa mattina, prima dell’alba, sull’orizzonte orientale: protagonista la congiunzione tra la falce di Luna calante e Venere, nella costellazione della Vergine. A causa della presenza di alti cirri, i 2 astri sono apparsi circondati da un alone, come mostra l’immagine scattata da Gianni Tumino, dalla località di Sampieri, nel Ragusano. In basso è possibile scorgere la “Fornace”, cioè la Fornace Penna. Fu costruita nel 1909 e fu attiva fino al 1924, quando un incendio la distrusse. Le sue rovine, che si affacciano sul mare, sono oggi un’attrazione turistica molto popolare.