Corpi “alieni” al Congresso messicano, giornalista insiste: “esseri non umani trovati in Perù”

MeteoWeb

Martedì la camera bassa del congresso del Messico ha dato di nuovo spettacolo, dedicando ore del suo tempo a un personaggio controverso che ha insistito su “esseri non umani” che, secondo lui, sono stati trovati in Perù. Meno di tre settimane dopo la devastazione lasciata dall’uragano Otis ad Acapulco, la Camera dei Deputati ha ascoltato per più di 3 ore il giornalista José Jaime Maussan e il suo gruppo di medici peruviani.

Maussan e alcuni deputati messicani sono diventati oggetto di scherno internazionale a settembre quando hanno presentato due scatole con presunte mummie trovate in Perù. Insieme ad altri sosteneva che fossero “esseri non umani che non fanno parte della nostra evoluzione terrestre“. Nel 2017, Maussan ha fatto affermazioni simili in Perù, e un rapporto dell’ufficio del procuratore del Paese ha scoperto che i corpi erano in realtà “bambole fabbricate di recente, che sono state ricoperte con una miscela di carta e colla sintetica per simulare la presenza di pelle“. Il rapporto ha aggiunto che sono quasi certamente realizzate dall’uomo e che “non sono i resti degli alieni ancestrali che hanno cercato di presentare“. I corpi non sono stati mostrati pubblicamente in quel momento, quindi non è chiaro se siano gli stessi presentati al congresso del Messico.

Ieri, il dottor Daniel Mendoza ha mostrato fotografie e radiografie di quello che ha detto essere un “essere non umano“. Maussan ha affermato che si tratta di una “nuova specie” perché non ha né polmoni né costole. Il deputato Sergio Gutiérrez Luna, del partito di governo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha detto che “tutte le idee e tutte le proposte saranno sempre benvenute per discuterne, ascoltarle ed essere d’accordo o meno“.