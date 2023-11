Covid, effetti avversi del vaccino: richiesta di archiviazione per Speranza

MeteoWeb

In merito alle notizie relative all’iscrizione dell’ex ministro Roberto Speranza al registro degli indagati presso la procura di Roma a seguito di alcune denunce in materia di vaccini, il legale di Speranza, Avv. Danilo Leva, ha precisato in una nota che gli atti sono stati inoltrati al competente tribunale dei ministri con contestuale richiesta di archiviazione.

La nota dell’Avv. Leva si riferisce alla notizia emersa ieri sera nel corso della trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano, che ha mandato in onda un servizio di Marianna Canè sugli Aifa leaks, in cui veniva riportato che l’ex Ministro della Salute Roberto Speranza e Nicola Magrini, allora direttore generale dell’Aifa, risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Roma per svariati reati, connessi agli effetti avversi del vaccino anti-Covid. L’esposto era stato presentato nel maggio scorso dagli avvocati Angelo Di Lorenzo e Antonietta Veneziano di Avvocati liberi.