Crolla muraglione a Genova: inghiottite due auto e una moto, evacuazioni | VIDEO

Nessun ferito ma molta paura nel quartiere di Castelletto, a Genova, dove nel pomeriggio ha ceduto un muraglione in via Acquarone. Il cedimento ha riguardato la base del muro che corre accanto ad un terrapieno. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, subito intervenuti sul posto con due squadre, lo smottamento avrebbe inghiottito due auto e uno scooter. Il materiale si è riversato sullo stabile, invadendo anche un appartamento. La massa caduta ha divelto i balconi di due appartamenti. Al momento non risultano feriti o dispersi. La strada è chiusa per i controlli di stabilità. Per precauzione è in corso l’evacuazione di sei appartamenti, con una decina di persone interessate. Si tratta dei primi piani di tre civici, ma poiché il palazzo al momento è senza fornitura di gas, si potrebbe decidere per ulteriori allontanamenti.

Dopo la frana una caldaia ha iniziato a prendere fuoco e per questo i Vigili del Fuoco hanno staccato l’erogazione del gas dei tre civici 32, 34 e 36 di via Acquarone. “È stata una situazione di altissimo pericolo ma fortunatamente non ci sono feriti“, ha detto l’assessore comunale Sergio Gambino, presente sul posto insieme al presidente del Municipio 1 Tomaso Giaretti. “Ero in casa a guadare la televisione – spiega Claudia Vernengo, uno delle residenti sfollate – quando prima è partito un allarme e poi si è sentito un boato incredibile. Ho pensato al terremoto. Mi sono affacciata e ho visto una montagna di terra e le due auto giù“.

Tra le ipotesi all’origine della frana, il maltempo ma anche la fuga di gas. Potrebbero infatti essere rimasti danneggiati dei tubi.

