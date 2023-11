Cyber Monday: acquisti online per 4 italiani su 10

MeteoWeb

Per il Cyber Monday hanno deciso di fare acquisti on line più di 4 italiani su 10 (41%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste sul web. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del “lunedì cibernetico” che chiude la settimana delle offerte iniziata con il Black Friday e dà l’avvio allo shopping di Natale. Tra i prodotti più gettonati ci sono elettronica, abbigliamento, prodotti di bellezza e l’enogastronomia per la tendenza a fare acquisti utili sotto la spinta dalla pandemia. Ma il ventaglio delle offerte – suggerisce la Coldiretti – si è fortemente allargato dai prodotti ai servizi più vari e per questo il consiglio della Coldiretti soprattutto in rete è di non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell’originalità del prodotto e di rivolgersi a siti sicuri.

Tra Cyber Monday e Black Friday gli italiani hanno speso quest’anno 194 euro a persona, il 14% in più rispetto allo scorso anno secondo Coldiretti/Ixe’, seppur con notevoli differenze. Se la maggioranza di chi ha fatto acquisti (40%) ha contenuto il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 35% è arrivato fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un ulteriore 11% si è spinto a 300 euro e un 7% fino a 500 euro. Ma c’è anche un 5% di “paperoni” che ha superato questa cifra.

Anche se si tratta di iniziative nordamericana nate già negli anni ’60, si sono moltiplicate anche a livello nazionale le promozioni commerciali per l’occasione che si allargano – precisa la Coldiretti – dal web ai grandi gruppi commerciali, dal food delivery ai negozi di quartiere.