“Difendersi dal terremoto per vivere più sicuri”: importante convegno sulla prevenzione sismica

Mercoledì 22 novembre, alle ore 10.30, nella Sala Maggiore della Camera di Commercio a Trieste, si terrà il convegno dal titolo “Difendersi dal terremoto per vivere più sicuri”, uno stimolante incontro sulla prevenzione sismica e sullo stato reale del nostro territorio. Relatori saranno il Prof. Giuliano Panza, l’Avvocato G. Zgagliardich, l’Architetto G. Cacciatori, l’Ingegnere S. Pavan, l’Ingegnere C. Bensa. Moderatore dell’evento sarà P. Deganutti.

Il primo intervento, “Terremoti? È già tutto imprevisto”, spetterà al Prof. Panza. Già docente ordinario di Sismologia dell’Università di Trieste e accademico dei Lincei, esperto riconosciuto a livello internazionale, Panza esporrà la situazione geosismica del territorio nazionale con un focus specifico sulla regione Friuli Venezia Giulia e territorio di Trieste. Sarà illustrato il contenuto del suo importante libro “Difendersi dal terremoto si può. L’approccio neodeterministico” edito da EPC e utile per ingegneri, geologi, professionisti delle costruzioni e per i responsabili del patrimonio pubblico. Esiste da molti anni un approccio alla determinazione della pericolosità sismica che è correttamente fondato sulla geofisica e sulle informazioni disponibili: si tratta dell’approccio neo-deterministico, messo a punto da una équipe di sismologi con a capo Giuliano Panza, e di cui fa parte Antonella Peresan. Questo loro libro spiega con parole comprensibili cosa sia e come funzioni il metodo neo-deterministico, illustrando anche le ragioni per le quali la mirabolante precisione dei dati forniti dalle vigenti normative è fuori scala.

Secondo intervento: “Antisismica non invasiva”

L’Arch. G. Cacciatori e l’Ing. C. Bensa presenteranno il brevetto dell’architetto triestino G. Cacciatori che permette di adeguare sismicamente edifici storici in maniera non invasiva minimizzando i disagi legati all’intervento. Consentendo, ad esempio, di continuare la normale attività in edifici pubblici portati al grado di resistenza antisismica necessario.

Terzo intervento: “Iniezioni per le riduzioni del rischio sismico”

L’Ing. S. Pavan presenterà le innovative resine Uretek per il consolidamento di murature atte alla riduzione del rischio sismico.

Quarto intervento: “Le principali novità introdotte nel D.Lgs. 36/2023 sulla progettazione e verifica di progetti e nella fase esecutiva dei lavori”

L’Avv. G. Zgagliardich, esperto nazionale di normative sulle opere pubbliche, presenterà le potenzialità legate al nuovo codice degli appalti.