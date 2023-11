Dirottato volo Linate-Reggio Calabria: atterraggio d’emergenza a Roma, cosa è successo

MeteoWeb

Volo parecchio movimento quello che oggi ha collegato Milano Linate con Reggio Calabria. Il volo, partito alle 14:31 dallo scalo lombardo, è infatti arrivano con 5 ore di ritardo in Calabria: il volo è stato agitato dal maltempo e anche da un atterraggio d’emergenza. A causa del maltempo in atto al Centro-Nord, sferzato da forti piogge e forti venti, la parte iniziale del viaggio è stata caratterizzata da vuoti d’aria e forti turbolenze. Come se non bastasse, l’aereo ha registrato un guasto tecnico mentre era in volo sul basso Lazio, costringendo ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Roma Fiumicino. Atterrati nello scalo romano, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aeromobile e trasferiti su un altro aereo. Sono arrivati a Reggio Calabria alle 19, con circa 5 ore di ritardo rispetto a quanto previsto dal piano di volo iniziale.

Da quanto si apprende, l’aereo ha avuto problemi ad un motore, del quale ha perso le funzionalità. Il velivolo ha raggiunto Roma a velocità molto bassa e ad attenderlo sulla pista d’atterraggio c’erano, schierate in assetto di piena emergenza, numerose ambulanze e camionette dei Vigili del Fuoco pronti ad intervenire. Insomma, si è rischiato un incidente molto grave.