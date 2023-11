Dopo Ciaran, è caos in Francia per la tempesta Domingos: 126mila case al buio

MeteoWeb

Dopo il passaggio delle tempeste Ciaran e Domingos, nell’Ovest della Francia oltre 126mila abitazioni sono ancora al buio, una situazione che si protrae dal 2 novembre, mentre l’allerta meteo arancione è in vigore per 8 regioni. Domingos fa temere possibili rischi di mareggiate e inondazioni: Météo France ha decretato l’allerta arancione in diversi dipartimenti, tra cui Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne, Dordogne, Correze, Pas-de-Calais e Corsica. Al culmine della tempesta, il servizio meteo nazionale ha registrato raffiche di vento a 152 km/ora a Cap-Ferret (Gironda), 144 km/ora a Cognac (Charente) e 138 km/ora a Chassiron (Charente-Maritime).