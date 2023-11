Dopo mesi di siccità, in Algeria tornano pioggia e neve

MeteoWeb

Dopo lunghi mesi di siccità, finalmente la pioggia ha fatto ritorno in vasti territori del settentrione dell’Algeria, portando con sé anche le prime nevicate sulle montagne del Centro e dell’Est del Paese. Le intense precipitazioni, accompagnate da temporali e grandinate, hanno generato notevoli disagi nel traffico su diverse autostrade e strade di Algeri, come riportato dall’ANSA. Nevicate hanno interessato le maestose montagne del Djurdjura in Cabilia, sulle alture del Babor nelle province di Sétif e Jijel e sull’Aurès nella provincia di Batna nell’Algeria orientale. La gendarmeria algerina ha segnalato difficoltà nella circolazione sulle strade di montagna che collegano le province di Tizi Ouzou e Bouira in Cabilia a causa della neve. Secondo le previsioni dei meteorologi locali, le piogge proseguiranno nei prossimi giorni su gran parte del Nord del Paese.