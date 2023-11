Dramma in India, crolla tunnel nell’Uttarakhand: almeno 36 lavoratori intrappolati

MeteoWeb

Si teme che almeno 36 lavoratori siano rimasti intrappolati all’interno di un tunnel nel distretto di Uttarkashi, nell’Uttarakhand, in India, dopo che la struttura in costruzione è crollata. Le squadre del Fondo nazionale e statale per la risposta ai disastri (NDRF e SDRF) e il personale di polizia sono stati portati d’urgenza sul posto e le operazioni di soccorso sono attualmente in corso nel tunnel che collega Silkyara a Dandalgaon sull’autostrada nazionale Brahmakhal-Yamunotri.

Secondo la stima attuale dei funzionari, potrebbero essere necessari 2-3 giorni per evacuare i lavoratori. Il tunnel ha ceduto a circa 200 metri dall’ingresso.