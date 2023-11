Ecologista tenta di strappare il microfono a Greta Thunberg durante una manifestazione per il clima | VIDEO

MeteoWeb

L’attivista ambientale Greta Thunberg si è unita oggi a migliaia di manifestanti in una marcia ad Amsterdam per chiedere alle autorità di prestare maggiore attenzione ai cambiamenti climatici, 10 giorni prima delle elezioni anticipate nei Paesi Bassi. Portando cartelli con le scritte “La nostra casa è in fiamme” e “Giustizia climatica ora”, i manifestanti si sono riuniti nella piazza centrale di Amsterdam prima di riprendere la marcia attraverso la città.

Durante l’incontro, Greta Thunberg, indossando una kefiah, sul palco ha parlato della questione ambientale e della guerra in Medio Oriente gridando “No climate justice on occupied land!” (Non c’è giustizia climatica nei territori occupati!) ribadendo le proprie posizioni antisemite e contrarie ad Israele. In quel momento un uomo è salito sul palco tentando di strapparle il microfono e urlandole: “Sono venuto qui per una manifestazione sul clima, non per un comizio politico“. Poi c’è stata una breve rissa (vedi video a corredo dell’articolo).