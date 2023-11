Elefantessa in Kenya ha dato alla luce una coppia di gemelli, evento eccezionalmente raro

MeteoWeb

Un’elefantessa della riserva del Samburu, in Kenya, ha recentemente dato alla luce una coppia di gemelli, un evento eccezionalmente raro nel mondo dei grandi mammiferi. L’annuncio è stato fatto dall’associazione Save the Elephant. Questa notizia è particolarmente significativa poiché si verifica quasi due anni dopo che un’altra elefantessa di nome “Bora from the Winds” ha dato alla luce gemelli, un evento che non accadeva da decenni.

Save the Elephant ha condiviso l’entusiasmo per questo avvenimento straordinario, evidenziando che i due cuccioli, entrambi femmine, sono stati avvistati per la prima volta dai ricercatori della Riserva Nazionale di Samburu solo pochi giorni dopo la loro nascita. La rarità dei gemelli tra gli elefanti è sottolineata dall’associazione, che afferma che costituiscono solo l’1% delle nascite.

L’associazione ha espresso ottimismo per la sopravvivenza di questi gemelli, nonostante la bassa probabilità di sopravvivenza di solito associata a questo fenomeno. La presenza di abbondante cibo nel parco dopo le piogge è indicata come un fattore positivo, in quanto la madre, chiamata “Alto from the Clouds”, dovrebbe essere in grado di produrre una quantità sufficiente di latte per nutrire entrambi i cuccioli.