Soccorso aereo: elicottero dell’Aeronautica Militare trasporta un uomo in gravi condizioni di salute dall’isola di Ponza a Latina

MeteoWeb

Si è concluso nella serata di oggi il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare (RM). L’intervento, effettuato sulla tratta Ponza – Latina, ha consentito il trasporto sanitario urgente di un uomo di 54 anni in gravi condizioni di salute. La richiesta di attivazione è giunta dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività.

L’equipaggio dell’elicottero militare in prontezza d’allarme è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare e si è diretto presso l’ospedale di Latina dove è stata prelevata una equipe medica specializzata. Successivamente l’elicottero ha raggiunto l’isola di Ponza dove il paziente è stato caricato a bordo e trasportato con urgenza a Latina.

Una volta atterrati presso il capoluogo di provincia, il paziente è stato trasferito a bordo di una ambulanza ed è stato successivamente trasferito presso una struttura sanitaria per le necessarie cure mediche.

L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari).