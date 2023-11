Energia, nel mondo si espande l’elettricità generata dal nucleare: “rinnovabili sogno impossibile”

MeteoWeb

Ronald Stein, ingegnere, consulente politico senior sull’alfabetizzazione energetica per l’Heartland Institute e il CFACT e coautore del libro nominato al Premio Pulitzer “Clean Energy Exploitations”, parla del nucleare, tema sempre più discusso in questo periodo di crisi energetica, e dell’inaffidabilità delle fonti di energia rinnovabile. “Leader politici americani come il Presidente Joe Biden e il Governatore della California Gavin Newsom continuano a “sognare il sogno impossibile” che l’elettricità intermittente proveniente dall’energia eolica e solare possa far funzionare il mondo, mentre Paesi come Svezia, Cina, India e Russia stanno passando dall’elettricità occasionale delle rinnovabili all’elettricità proveniente dal nucleare che è continua, ininterrotta e senza combustibili fossili”, scrive Stein in un articolo pubblicato sul sito dell’Heartland Institute.

“Per quanto riguarda l’elettricità affidabile, la Svezia ha affermato che l’obiettivo della propria politica elettrica è “cambiato dal 100% rinnovabile al 100% privo di combustibili fossili”. Il governo svedese ha presentato una tabella di marcia che prevede la costruzione di una nuova capacità di generazione nucleare equivalente ad almeno due reattori su larga scala entro il 2035. La Svezia prevede un’espansione “massiccia” della nuova elettricità generata dal nucleare entro il 2045. L’accordo svedese afferma inoltre che dovrebbero essere sviluppate le norme necessarie per creare le condizioni per la costruzione e il funzionamento di piccoli reattori modulari (SMR) al servizio delle comunità più piccole. Inoltre, dovrà essere abbreviato il processo di autorizzazione per le centrali nucleari”, riporta Stein.

“Altrove, circa 60 reattori nucleari sono attualmente in costruzione in 15 Paesi, in particolare Cina, India e Russia. Insieme, Cina e Russia rappresentano il 70% dei nuovi impianti nucleari”, evidenzia l’ingegnere, che sottolinea come “l’America continua a perseguire la riduzione del consumo di petrolio greggio, a favore dell’elettricità generata da energia eolica e solare”. “Inoltre, il “sogno americano delle energie rinnovabili” significherebbe sacrificare circa 6.000 prodotti utili che si basano su sottoprodotti ricavati dal petrolio greggio – prodotti che vanno dall’asfalto per le strade a fertilizzanti, cosmetici, gomma sintetica, medicinali e dispositivi medici, prodotti per la pulizia, plastica e molto altro ancora”.

“Senza combustibili e senza prodotti ora basati sul petrolio greggio, non saremmo in grado di gestire gli aeroporti internazionali e militari che oggi ospitano gran parte degli oltre 20.000 aerei commerciali e un gran numero degli oltre 50.000 aerei militari, nonché molte delle oltre 50.000 navi mercantili. Senza i combustibili e i prodotti ora basati sul petrolio, il mondo vedrebbe l’eliminazione di tutti gli eserciti e dei programmi spaziali mentre il mondo ritorna al periodo precedente al 1800, quando la civiltà esisteva senza petrolio! I miliardi di persone che vivono su questo pianeta senza i benefici dei prodotti petrolchimici ricavati dal petrolio greggio sono anche gli esseri umani più poveri, malati e vulnerabili del pianeta”, afferma Stein.

“Per qualsiasi metodo di generazione di elettricità, che si tratti di carbone, gas naturale, idroelettrico, nucleare, turbine eoliche o pannelli solari, i più affidabili sono quelli in grado di generare elettricità continua e ininterrotta tutto l’anno per supportare ospedali, industria, forze armate, elettronica e comunicazioni. La capacità nominale delle energie rinnovabili è molto fuorviante poiché l’elettricità generata è intermittente e inaffidabile. Gli impianti eolici generano la produzione dichiarata solo nel 30-40% circa del tempo. Le unità solari in genere attivano solo il 25% del loro presunto “fattore di capacità”. Ciò significa che deve essere fornita elettricità di riserva da carbone, gas naturale e centrali nucleari per il restante 60-75% del tempo in cui l’eolico e il solare sono inattivi”, spiega Stein. “Per l’ingegnere elettrico, i dati operativi disponibili dei parchi eolici e solari mostrano che non è possibile che l’elettricità eolica e solare sostituisca mai la generazione affidabile e dispacciabile di elettricità continua e ininterrotta che fornisca la domanda di carico di base. A questo proposito, la proposta avanzata da alcuni politici di sostituire le principali centrali a carbone, gas naturale, idroelettriche e nucleari con una flotta di parchi eolici e solari che sono inattivi per la maggior parte del tempo non è tecnicamente realizzabile, quindi “sognano il sogno impossibile””, ribadisce Stein.

Inoltre, sottolinea l’ingegnere, “i minerali e i componenti dell’elettricità rinnovabile derivante dall’energia eolica e solare vengono generalmente raccolti all’estero nei Paesi in via di sviluppo, principalmente in Cina, Africa e America Latina. Ciò significa che sarà a carico dei poveri asiatici, africani e ispanici fornire la manodopera a basso costo e a buon mercato che guiderà una “rivoluzione verde”, che includerà qualsiasi potenziale lavoro minorile e lavoro degli schiavi, così come un vasto degrado ambientale ai loro Paesi”.

“Per quanto riguarda le credenziali ambientali dell’“elettricità pulita”, i leader governativi devono esaminare la scia dei danni ambientali e umani dall’inizio alla fine della vita di batterie, turbine e pannelli solari. La pulizia dell’elettricità “pulita” è una delle Grandi Bugie del nostro tempo. L’elettricità eolica e solare non è economica né efficiente dal punto di vista energetico, se si considera l’energia necessaria per l’estrazione, il trasporto, la lavorazione, la costruzione e lo smaltimento dell’hardware. Poi abbiamo la situazione dell’ossimoro, dove i politici non sono ancora consapevoli che tutto ciò che “ha bisogno” di elettricità è fatto con i derivati del petrolio prodotti a partire dal petrolio greggio, dalla lampadina all’iPhone, al defibrillatore, ecc.! Pertanto, le energie rinnovabili non stanno sostituendo la necessità di petrolio greggio”, afferma Stein.

“I politici devono avere un piano per essere in grado di supportare le esigenze materialistiche degli otto miliardi di persone su questo pianeta per tutti i prodotti, le infrastrutture e l’elettricità che esistono oggi e che non esistevano poche centinaia di anni fa. Gli sforzi per cessare l’uso del petrolio greggio, senza una sostituzione pianificata, potrebbero rappresentare la più grande minaccia per le esigenze della civiltà degli otto miliardi su questo pianeta. La cosiddetta industria dei combustibili fossili consente alle persone di vivere vite agiate e confortevoli che erano inconcepibili per le masse prima del 1800. I prodotti e i combustibili ricavati dal petrolio greggio sono la base della vita moderna e forniscono migliaia di prodotti onnipresenti nella società moderna. Questi includono oggetti che utilizziamo praticamente ogni minuto della giornata, dal truccarci alla pulizia dei denti fino alle cure mediche. Immaginate l’industria farmaceutica senza prodotti petrolchimici”, evidenzia Stein, ribadendo che “se vogliamo fornire elettricità continua, ininterrotta e priva di emissioni su larga scala e a basso costo per milioni di consumatori di elettricità”, bisognerà puntare sulla generazione di elettricità nucleare.