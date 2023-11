Energia, Pichetto: “i progetti di interesse europeo rafforzano la centralità italiana nel Mediterraneo”

MeteoWeb

“I progetti di interesse comune e di mutuo interesse individuati dalla Commissione rafforzano il ruolo centrale dell’Italia quale riferimento energetico nel Mediterraneo”. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, commentando il via libera della Commissione europea alla lista dei Progetti di interesse comune (Pci) e di mutuo interesse (Pmi) sulla base del nuovo regolamento Ten-E. “Iniziative ambiziose come la dorsale dell’idrogeno Italia – Austria – Germania, il cavo elettrico sottomarino SA.CO.I. 3 che collega Sardegna e Corsica alla terraferma, i due progetti per lo stoccaggio di CO2 (CCS), Calisto in Italia e Prinos in Grecia, al quale l’Italia collabora, così come l’Elmed tra Italia e Tunisia, assieme alle altre infrastrutture delineate nel provvedimento comunitario, sono coerenti con il nostro PNIEC e con la direzione energetica intrapresa per tempo dall’Italia”, ha concluso Pichetto.