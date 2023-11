Eruzione Etna: a Zafferana Etnea un piano per rimuovere la cenere

MeteoWeb

A seguito della recente eruzione dell’Etna, con copiosa pioggia di cenere lavica, l’amministrazione comunale di Zafferana Etnea (Catania) ha predisposto un accurato piano di intervento per pulire il paese: sarà suddiviso in quadranti, con specifiche ditte incaricate della pulizia di ciascuna area. La priorità verrà data alle piazze pubbliche e agli istituti scolastici, considerati punti nevralgici. Questa scelta mira a ripristinare il prima possibile i luoghi di maggior interesse comune e a garantire la sicurezza e l’accessibilità dei servizi essenziali. Parallelamente sarà implementato un servizio di raccolta rifiuti porta a porta per consentire ai cittadini di effettuare la pulizia delle proprie abitazioni in maniera efficiente e coordinata.

“Abbiamo vissuto con un po’ di preoccupazione questa situazione perché sappiamo i disagi a cui andiamo incontro, come è successo nel 2021 e 2022,” ha affermato il sindaco salvo Russo. “Quest’anno il vento ha portato la cenere vulcanica ben oltre il centro di Zafferana Etnea, arrivando fino al territorio di Milo. Fortunatamente le frazioni di Fleri e Pisano sono state risparmiate da questo fenomeno. La nostra priorità ora è focalizzata sulla pulizia e sul ripristino della normalità nella nostra comunità“.