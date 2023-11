Violenta eruzione del Monte Ulawun in Papua Nuova Guinea: il Giappone valuta il rischio tsunami | FOTO

MeteoWeb

Oggi un vulcano in Papua Nuova Guinea ha eruttato violentemente, ha riferito l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), aggiungendo che sta valutando un possibile rischio di tsunami per le coste giapponesi. Il Monte Ulawun sull’isola di New Britain in Papua Nuova Guinea è esploso intorno alle 15:30 (ora locale), generando una colonna eruttiva fino a 15.000 metri, ha detto l’agenzia, citando il Volcanic Ash Advisory Center di Darwin, in Australia.

L’agenzia ha detto che sta valutando un possibile impatto, compreso il rischio di uno tsunami che si potrebbe avvicinare al Giappone. Le prime onde di tsunami potrebbero raggiungere le isole Izu e Ogasawara circa tre ore dopo lo scuotimento causato dall’eruzione, ha detto la JMA. L’agenzia, tuttavia, non ha emesso alcun avviso di tsunami al momento e non è stato rilevato alcun cambiamento notevole del livello del mare nei siti di osservazione dentro e fuori il Giappone.

Geoscience Australia, un’agenzia governativa, ha affermato che non c’è stato alcun allarme tsunami per le acque australiane. Il Pacific Tsunami Warning Center con sede alle Hawaii non ha emesso alcun avviso. La JMA, tuttavia, ha esortato i residenti costieri a rimanere cauti in caso di uno tsunami successivo. Ha affermato di non poter prevedere immediatamente la possibile dimensione delle onde.

La divisione di gestione dei georischi della Papua Nuova Guinea ha affermato che si prevede che l’eruzione continuerà indefinitamente, e che porterà il livello di rischio del vulcano allo stadio più alto di quattro. Ulawun è uno dei vulcani più attivi della Papua Nuova Guinea, che si trova sull'”Anello di Fuoco” del Pacifico, l’arco di faglie sismiche attorno all’Oceano Pacifico, dove si verifica gran parte dei terremoti e dell’attività vulcanica del mondo. Ulawun ha eruttato ripetutamente dal 1700 e ha avuto un’ultima grande eruzione nel 2019.