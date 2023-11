Enorme esplosione in un impianto chimico in Texas: ordine di rifugio sul posto | VIDEO

MeteoWeb

Le autorità hanno emesso un ordine di rifugio sul posto per i residenti del Texas nel raggio di un miglio da un incendio scoppiato in un impianto chimico a seguito di un’esplosione. Un grande pennacchio di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è levato dall’impianto in fiamme a Shepherd, area prevalentemente rurale circa 100 chilometri a nord-est di Houston. Funzionari della contea di San Jacinto hanno detto che l’esplosione è avvenuta presso la Sound Resource Solutions, un’azienda che ricicla e riconfeziona vari prodotti chimici. Lo sceriffo della contea di San Jacinto, Greg Capers, ha detto che i funzionari hanno iniziato a ricevere chiamate poco dopo le 8 del mattino riguardo a un’esplosione presso la struttura dell’azienda. Le autorità non hanno fornito immediatamente alcuna informazione sulla possibile causa dell’esplosione, né su come intendessero contrastarla.

Capers ha detto che un dipendente ha riportato lievi ustioni al corpo ed è stato portato in ospedale, dove è in condizioni stabili. Lo sceriffo ha affermato che 19 dei 37 dipendenti che lavorano per Sound Resource Solutions erano in servizio al momento dell’esplosione. Ha aggiunto che i primi rapporti indicavano che le sostanze chimiche coinvolte nell’incendio erano liquidi infiammabili, tra cui forse diesel e trementina.

L’Ufficio di gestione delle emergenze della contea di San Jacinto ha dichiarato in un comunicato che una scuola privata nella zona è stata evacuata e che la Highway 59 è stata chiusa a causa dell’incendio. Le autorità locali hanno avvertito i residenti di rifugiarsi sul posto e di spegnere i sistemi di climatizzazione. I solventi prodotti nella fabbrica vengono utilizzati per produrre colla e svernicianti, ha affermato in una nota l’Ufficio per la gestione delle emergenze della contea di Polk. L’agenzia ha avvertito che le sostanze chimiche contenute nell’impianto sono tossiche e possono causare irritazioni agli occhi e alla pelle.

L’Ufficio dello sceriffo della contea di Polk ha comunicato su Facebook che il pennacchio potrebbe dirigersi verso l’area di Livingston. “Al momento, gli effetti della sostanza chimica nell’aria sono sconosciuti“, è stato comunicato.